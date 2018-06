BÖRSEN-TICKER-Börse in Istanbul gibt Gewinne wieder ab

Frankfurt, 25. Jun (Reuters) - Nach erster Erleichterung kehrt an der Börse in Istanbul Ernüchterung ein: Der Leitindex gibt seine Gewinne ab und verliert etwa ein halbes Prozent. Auch die Lira rutscht wieder unter das Niveau vom Freitag. Börsianer sehen die Probleme des Landes nach der Wahl als nicht gelöst an.

08:32 TÜRKISCHE LIRA NACH ERDOGANS WAHLSIEG IM AUFWIND

In der Hoffnung auf eine politische Stabilität in der Türkei nach dem Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan greifen Devisenanleger bei der türkischen Lira zu. Der Dollar verbilligt sich im Gegenzug um 2,8 Prozent auf 4,5472 Lira. Der Kurs des Euro fällt ebenfalls um knapp drei Prozent auf 5,2978 Lira.

07:48 GOLDMAN EMPFIEHLT SÜDZUCKER ZUM VERKAUF - AKTIE FÄLLT

Südzucker verlieren am Montag nach einer Herabstufung vorbörslich 2,6 Prozent und sind schwächster Wert im SDax. Analysten von Goldman Sachs stuften die Titel auf "sell" von "neutral" zurück. Das Kursziel liegt bei elf Euro.