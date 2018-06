BÖRSEN-TICKER-Andritz nach Goldman-Empfehlung gefragt

Frankfurt, 26. Jun (Reuters) - Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs gibt den Aktien von Andritz Auftrieb. Sie steigen um fünf Prozent auf ein Zwei-Monats-Hoch von 46,48 Euro und sind mit Abstand größter Gewinner im Wiener Leitindex. Die Analysten von Goldman stuften die Titel auf “buy” nach oben.

07:45 EURO STEIGT AUF HÖCHSTEN STAND SEIT ZWÖLF TAGEN

Der in Folge des globalen Handelsstreits schwächelnde Dollar gibt dem Euro am Dienstag Auftrieb. Die Gemeinschaftswährung steigt um 0,2 Prozent auf ein Zwölf-Tages-Hoch von 1,1720 Dollar. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)