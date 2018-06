MÄRKTE-Aktien von Bürovermieter IWG nach Gewinnwarnung unter Druck

Frankfurt, 27. Jun (Reuters) - Der britische Büroflächen-Vermieter IWG hat Anleger am Mittwoch mit einer Gewinnwarnung vergrault. Die Aktien der in Deutschland vor allem unter der Marke Regus bekannten Vermiet-Büros fielen an der Londoner Börse um bis zu 7,1 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Tief von 301,10 Pence.

Ein schwächelndes Inlandsgeschäft und höhere Kosten für weitere Standorte machen IWG weniger optimistisch für 2018. Die Gewinnprognose werde um 15 bis 20 Millionen Pfund nach unten geschraubt, teilte die Firma mit. Im vergangenen Jahr lag der operative Gewinn bei 163,2 Millionen Pfund (umgerechnet rund 184 Millionen Euro). IWG zeigte sich zuversichtlich, dass sich die anstehenden Investitionen langfristig auszahlen werden.

Auf Jahressicht haben die Aktien immer noch rund 25 Prozent zugelegt, da mehrere Finanzinvestoren um eine Übernahme der Firma buhlen. IWG betreibt früheren Angaben zufolge 3000 Büros in 114 Ländern.