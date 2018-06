BÖRSEN-TICKER-Dax macht etwas Boden gut

Frankfurt, 27. Jun (Reuters) - Der Dax startet einen neuen Erholungsversuch. Der Leitindex liegt 0,3 Prozent im Plus bei 12.270 Punkten, nachdem er zuvor bis zu 0,9 Prozent abgegeben hatte.

9:57 FINANZWERTE KOMMEN UNTER DIE RÄDER

Politische Unsicherheiten und der Handelsstreit machen Europas Anleger risikoscheu und bringen vor allem Bankenwerte unter Druck. Der europäische Sektorindex ist mit 1,6 Prozent Europas größter Verlierer. Im Dax hält die Deutsche Bank die rote Laterne: die Aktien fallen um bis zu 4,9 Prozent auf ein Rekordtief von 8,7550 Euro.

8:38 ÖLPREISE STEIGEN WEITER

Öl verteuert sich weiter. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent steigt um 0,6 Prozent auf 76,80 Dollar. Hintergrund sind Spekulationen auf ein geringeres Angebot aus dem Iran. Die USA haben ihre Verbündeten und andere Staaten einem Regierungsvertreter zufolge aufgefordert, die Öleinfuhren aus dem Iran bis November zu stoppen.

8:23 COVESTRO STEIGEN NACH KAUFEMPFEHLUNG

Eine Kaufempfehlung schiebt Covestro an. Die Aktien gewinnen im Frankfurter Frühhandel 1,3 Prozent und liegen damit an der Dax-Spitze. Helvea Baader hat die Titel auf “Buy” von “Hold” hochgestuft. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)