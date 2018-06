BÖRSEN-TICKER-Höheres Kursziel hilft Puma auf die Sprünge

Frankfurt, 28. Jun (Reuters) - Puma ist mit einem Kursplus von 1,9 Prozent bei Lang & Schwarz der Favorit im MDax. Händlern zufolge hat Goldman Sachs das Kursziel für die Titel des Sportartikel-Herstellers auf 600 von zuvor 495 Euro angehoben. Die Analysten empfehlen Puma zum Kauf. ********************************************************* 7:43 AROUNDTOWN WIRD EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schlus Divide Unternehmen skurs nde Angaben in Euro Aroundtown 7,18 0,23 SA (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)