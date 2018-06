BÖRSEN-TICKER-Anleger werfen auch Leoni und SAF aus den Depots

Frankfurt, 28. Jun (Reuters) - Im Sog von Osram fallen im MDax Leoni um fünf Prozent auf ein 15-Monats-Tief von 41,77 Euro. Im SDax erwischt es den Lkw-Zulieferer SAF Holland, dessen Aktien um 5,8 Prozent auf ein 19-Monats-Tief von 12,88 Euro absacken. *********************************************************** 16:16 SCHAEFFLER IM SOG VON OSRAM AUF FÜNF-JAHRES-TIEF Schaeffler geraten in den durch die Gewinnwarnung von Osram ausgelösten Abwärtsstrudel der Autozulieferer: Die Aktien brechen um 6,7 Prozent auf 11,02 Euro ein und notieren damit so niedrig wie zuletzt im Mai 2013. *********************************************************** 16:08 ORSAM IM FREIEN FALL - AKTIEN FALLEN UM FAST 20 PROZENT Der Kursverfall von Osram beschleunigt sich weiter: Die Aktien stürzen um 19,7 Prozent auf 33,74 Euro ab und notieren damit so niedrig wie zuletzt im Januar 2015. Dabei erreicht der Umsatz das Sechsfache des 90-Tage-Durchschnitts, womit Osram unter allen auf Xetra gehandelten Aktien zu den Umsatz-Spitzenreitern nach Titeln wie Deutsche Bank oder Infineon zählen. *********************************************************** 14:22 US-FUTURES DREHEN INS MINUS - DAX BESCHLEUNIGT TALFAHRT Die US-Futures drehen leicht ins Minus und signalisieren zur Handelseröffnung Verluste von etwa 0,4 Prozent. Der Dax verliert 1,6 Prozent auf 12.157 Punkte. *********************************************************** 12:47 HELLA GERATEN IN DEN SOG VON OSRAM Der Automobilzulieferer Hella gerät im Sog von Osram unter Druck. Die Hella-Papiere fallen um bis zu 4,4 Prozent auf 48,80 Euro. Damit notieren sie so niedrig wie seit sechseinhalb Monaten nicht mehr. Als Gründe für die erneute Prognosesenkung nannte der Lichttechnikkonzern Osram unter anderem eine Marktabschwächung im Automobilbereich. ************************************************************ 12:27 OSRAM STÜRZEN NACH PROGNOSESENKUNG AB Mit einer Prognosesenkung verschreckt Osram erneut die Anleger: Die Papiere brechen bei hohen Umsätzen um 13,1 Prozent auf 36,51 Euro ein und markieren damit den niedrigsten Stand seit Januar 2016. Der Handel muss wiederholt angehalten werden. ********************************************************* 11:46 OSRAM GERATEN IN ABWÄRTSSTRUDEL VON ZUMTOBEL Osram geraten in den Sog des österreichischen Rivalen Zumtobel. Die Titel geben 2,3 Prozent nach auf 41,02 Euro und sind unter den schwächsten Werten im MDax. Zumtobel notieren in Wien 16 Prozent tiefer bei 6,78 Euro, nachdem der Leuchtenhersteller einen Verlust einräumte und die Dividende strich. *********************************************************** 09:35 DEUTSCHE BANK ERNEUT TIEFER Nach dem zeitweisen Sturz auf ein frisches Rekordtief von 8,755 Euro am Vortag liegen die Aktien der Deutschen Bank erneut im Minus. Die Papiere verlieren 0,6 Prozent auf knapp über neun Euro. Händlern zufolge belastet die Unsicherheit vor den Ergebnissen des zweiten Teils des Stresstestes der US-Notenbank (Fed). Diese werden nach Handelsschluss erwartet. ************************************************************ 7:54 HÖHERES KURSZIEL HILFT PUMA AUF DIE SPRÜNGE Puma ist mit einem Kursplus von 1,9 Prozent bei Lang & Schwarz der Favorit im MDax. Händlern zufolge hat Goldman Sachs das Kursziel für die Titel des Sportartikel-Herstellers auf 600 von zuvor 495 Euro angehoben. Die Analysten empfehlen Puma zum Kauf. ********************************************************* 7:43 AROUNDTOWN WIRD EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Aroundtown SA 7,18 0,23 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)