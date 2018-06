BÖRSEN-TICKER-Nike-Aktien nach Zahlen begehrt

Frankfurt, 29. Jun (Reuters) - Anleger greifen nach einem Umsatz- und Gewinnsprung bei Nike zu. Die Aktien des Sportartikelherstellers legen vorbörslich an der Wall Street 9,5 Prozent zu. *********************************************************** 11:31 MAERSK GERATEN IM SOG VON HAPAG LLOYD INS TAUMELN Im Sog des Kurssturzes bei Hapag Lloyd rutschten die Titel der Reederei Maersk ab. Die Titel drehen nach der Prognosesenkung von Hapag Lloyd ins Minus und verlieren 2,2 Prozent auf 8014 dänische Kronen. Hapag-Aktien rauschen um 20 Prozent auf 28,80 Euro in die Tiefe. ***************************************************** 08:09 DEUTSCHE BANK AM DAX-ENDE NACH STRESSTEST IN USA Der nicht bestandene Stresstest der Deutschen Bank in den USA stößt Anlegern sauer auf. Die Aktien fallen im Frankfurter Frühhandel und bei Lang & Schwarz zwar nur um jeweils rund ein halbes Prozent. Sie sind damit aber zeitweise der einzige Verlierer im Dax, der 0,8 Prozent höher indiziert ist. ****************************************************** 07:37 HERABSTUFUNG BELASTET AKTIEN VON PROSIEBEN ProSiebenSat.1 verlieren nach einer Herabstufung im vorbörslichen Handel zwei Prozent und sind einer der größten Verlierer im MDax. Analysten von Morgan Stanley stuften die Titel auf "underweight" von "overweight" zurück und senkten das Kursziel auf 21 Euro von 35 Euro. ****************************************************** 07:33 AKTIEN VON EUROSHOP WERDEN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Deutsche Euroshop 31,16 0,92 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)