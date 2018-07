Frankfurt, 02. Jul (Reuters) - Die Forderung des ThyssenKrupp-Großaktionärs Cevian für einen weiteren Umbau des Mischkonzerns kommt bei Anlegern gut an. Die Titel steigen am Montag im Frankfurter Frühhandel um 1,5 Prozent und sind einer der größten Gewinner im Dax, der gut ein Prozent schwächer indiziert ist. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

