BÖRSEN-TICKER-Anleger decken sich nach Kaufempfehlung mit Krones ein

Frankfurt, 03. Jul (Reuters) - Krones profitieren von einer Kaufempfehlung und steigen um sechs Prozent auf 115,50 Euro. Damit sind sie einer der gefragtesten Werte im SDax. Analysten von Kepler Cheuvreux stuften die Aktien auf “buy” von “hold” nach oben und erhöhten das Kursziel auf 127 von 111 Euro.

07:58 ALLIANZ NACH ANKÜNDIGUNG VON AKTIENRÜCKKAUF GEFRAGT

Nach der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms greifen Anleger bei Allianz-Titeln zu. Die Aktien steigen am Dienstag im vorbörslichen Handel um 1,3 Prozent und liegen an der Spitze im Dax. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)