Frankfurt, 04. Jul (Reuters) - ThyssenKrupp liegen bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 2,2 Prozent an der Dax-Spitze. Konzernchef Heinrich Hiesinger will nach der Abspaltung des Stahlgeschäfts den Mischkonzern weiter umbauen. Er werde dem Aufsichtsrat kommende Woche ein “geschärftes Strategiebild” vorstellen, sagte er der “WAZ”. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

