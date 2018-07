BÖRSEN-TICKER-Dax rutscht weiter ab - FMC halten rote Laterne

Frankfurt, 04. Jul (Reuters) - Der Dax fällt um 0,5 Prozent auf ein Tagestief von 12.289 Punkte. Schlusslicht sind die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Abschlag von über vier Prozent auf 82,10 Euro. Sie wurden von den Analysten der Credit Suisse auf “neutral” herabgestuft. “Danach sind sie durch eine charttechnische Unterstützungslinie gerasselt, was die Verkäufe noch verstärkt hat”, sagte ein Händler.

10:03 HERUNTERSTUFUNGEN BELASTEN CTS EVENTIM

Herunterstufungen setzen CTS Eventim zu. Die Titel verlieren 5,5 Prozent auf 39,50 Euro und sind Schlusslicht im MDax. Baader Helvea senkte die Bewertung auf “Hold” von “Buy”, Equinet stufte die Titel auf “Reduce” von Neutral” herunter.

ANLEGER FOLGEN KAUFEMPFEHLUNG BEI RHEINMETALL

Eine Kaufempfehlung treibt Rheinmetall an. Die Aktien gewinnen bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent und liegen damit an der MDax-Spitze. Die Analysten der Societe Generale nahmen die Bewertung der Titel mit “Buy” auf und setzten ein Kursziel von 130 Euro. Am Dienstag gingen die Papiere bei 94,10 Euro aus dem Handel.

7:54 SPEKULATIONEN AUF WEITEREN KONZERNUMBAU TREIBEN THYSSEN

ThyssenKrupp liegen bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 2,2 Prozent an der Dax-Spitze. Konzernchef Heinrich Hiesinger will nach der Abspaltung des Stahlgeschäfts den Mischkonzern weiter umbauen. Er werde dem Aufsichtsrat kommende Woche ein “geschärftes Strategiebild” vorstellen, sagte er der “WAZ”. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)