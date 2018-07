BÖRSEN-TICKER-Praxair nach Deal mit Japanern bei Anlegern gefragt

Frankfurt, 05. Jul (Reuters) - Der Verkauf des Europageschäfts von Praxair an den japanischen Konzern Taiyo Nippon Sanso treibt die Aktien des Linde-Fusionspartners um 3,1 Prozent auf 162,08 Dollar nach oben. Damit sind die Titel des Gaseherstellers unter den Top-Favoriten im US-Auswahlindex S&P 500, der ein halbes Prozent im Plus liegt.

13:16 SODEXO PUNKTEN TROTZ SCHWÄCHEREN UMSATZWACHSTUMS

Die Bekräftigung der Jahresziele trotz eines schwächeren Umsatzwachstums im dritten Quartal schiebt Sodexo an. Die Aktien des französischen Kantinen-Betreibers arbeiteten sich in der Spitze knapp acht Prozent in die Höhe.

12:42 RALLY BEI AUTOWERTEN BEFLÜGELT OSRAM UND DEUTZ

Die Aktien des Lichttechnikkonzerns Osram und des Motorenbauers Deutz profitieren laut Händlern von der Erholung der Autowerte. Osram stehen mit einem Plus von 7,5 Prozent an der MDax-Spitze, Deutz legen im SDax 4,7 Prozent zu.

12:31 JUVENTUS-AKTIE SCHIEßT IN DIE HÖHE

Spekulationen über einen Wechsel von Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin beflügeln die Aktien des italienischen Fußballclubs. Die Titel legen in der Spitze um knapp zehn Prozent auf 0,80 Euro zu, das ist der höchste Stand seit fünf Monaten.

08:46 EURO STEIGT ÜBER 1,17 DOLLAR

Der Euro zieht deutlich an. Die Gemeinschaftswährung klettert um 0,5 Prozent auf bis zu 1,1711 Dollar.

8:25 HAPAG-LLOYD NACH HERUNTERSTUFUNG SCHWÄCHER

Hapag-Lloyd sind nach einer Herunterstufung das Schlusslicht im SDax. Die Titel fallen im Frankfurter Frühhandel um 3,1 Prozent. Händlern zufolge senkte die Citigroup ihre Bewertung auf “Neutral” von “Buy” und schraubte das Kursziel für die Reederei auf 32 von zuvor 38 Euro herunter. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)