BÖRSEN-TICKER-VW fallen ans Dax-Ende

Frankfurt, 06. Jul (Reuters) - Volkswagen sind mit einem Minus von bis zu 1,8 Prozent auf 145,86 Euro schwächster Wert im Dax. Einem Gerichtsbeschluss zufolge muss der Autobauer Akten im Dieselskandal freigeben. Damit könnten die vom Konzern und seiner Kanzlei bisher sorgsam gehüteten Informationen später in einem Strafprozess öffentlich werden und klagenden Anlegern und Verbrauchern in die Hände spielen.

9:15 CHINESISCHER YUAN TRITT AUF DER STELLE

Die Zuspitzung des Zollstreits zwischen den USA und China lässt die Yuan-Ableger kalt. Die chinesische Landeswährung notiert mit 6,6490 Yuan zum Dollar kaum verändert. Seit Mitte Juni hat die auch als Renmimbi bekannte Währung rund vier Prozent abgewertet.

07:47 SAMSUNG FALLEN NACH GEWINNWARNUNG

Nach einer Gewinnwarnung für das zweite Quartal kommen Samsung am Freitag unter die Räder. Die Aktien des Elektronikkonzerns verlieren an der Börse Seoul in der Spitze knapp drei Prozent.