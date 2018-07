BÖRSEN-TICKER-BHP arbeiten sich an Londoner Börse nach oben

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - Spekulationen auf einen Verkauf der US-Schiefergas- und Ölvorkommen von BHP Billiton an BP treiben die Aktien des Bergbaukonzerns. Die Titel steigen um bis zu 3,9 Prozent. BP geben 0,8 Prozent nach. Der britische Ölkonzern liegt Insidern zufolge im Rennen um BHP-Vorkommen in den USA vorn. ********************************************************** 09:27 HÖHERE PASSAGIERZAHLEN TREIBEN AIR FRANCE Ein Anstieg der Passagierzahlen verleiht Air France KLM Rückenwind. Die Aktien schießen in der Spitze um sechs Prozent auf 6,32 Euro in die Höhe. Die Zahl der Passagiere lag bei der Unternehmensgruppe im Juni bei 9,3 Millionen - im Vergleich zum Juni des Vorjahres ein Plus von 3,7 Prozent. Die Kauflaune bei Air France schwappt auch auf die Lufthansa über. Die Titel sind mit einem Plus von 2,3 Prozent Spitzenreiter im Dax. ********************************************************** 08:50 KUPFERPREIS ERHOLT SICH Der Kupferpreis geht auf Erholungskurs. Das Industriemetall kostet in der Spitze mit 6438 Dollar je Tonne 2,5 Prozent mehr. Am Freitag war der Preis um knapp zwei Prozent abgerutscht. ********************************************************** 08:31 ANALYSTENKOMMENTAR STÜTZT RWE Ein positiver Analystenkommentar schiebt RWE an. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz knapp ein Prozent zu und zählen damit zu den stärksten Dax-Werten. RBC setzten RWE laut Händlern auf "Top Pick" von "Outperform". ************************************************************** 08:21 HORNBACH HOLDING EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Hornbach Holding AG & 62,50 1,50 Co KGaA (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)