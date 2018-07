BÖRSEN-TICKER-Aixtron macht Boden wieder gut

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - Im Zuge der Erholung vieler Tech-Werte steigen Aixtron-Aktien um mehr als zwölf Prozent auf 11,22 Euro. "Das ist eine technische Erholung", sagte ein Händler mit Blick auf den Verlust von fast zehn Prozent in der vergangenen Woche. *********************************************************** 15:11 KLÖCO DREHEN NACH PROGNOSE-ANHEBUNG INS PLUS KlöCo gewinnen 4,9 Prozent auf 10,40 Euro und zählen damit im SDax zu den Top-Favoriten. Der Stahlhändler erhöhte am Mittag die Gewinnprognose für das zweite Quartal. Zuvor hatten die Aktien im Minus gelegen. *********************************************************** 14:51 KURS VON MOELLER MAERSK ZIEHT IM HAPAG-SCHLEPPTAU AN Die Aktien der dänischen Container-Reederei Moeller Maersk steigen an der Börse in Kopenhagen um 5,8 Prozent und folgen damit Hapag Lloyd nach oben. *********************************************************** 14:37 HAPAG LLOYD NACH REUTERS-BERICHT AUF HÖHENFLUG Die Anleger greifen bei Hapag Lloyd zu: Die Aktien springen um bis zu 11,3 Prozent auf 35 Euro hoch. Laut Insidern hat die französische Container-Reederei CMA ein Auge auf die Hamburger geworfen. Die Großaktionäre hätten das Ansinnen aber zurückgewiesen. "Die Anleger halten das auf den ersten Blick wohl dennoch für eine gute Idee, und die Aktien waren zuletzt ja etwas ausgepowert", sagte ein Händler. *********************************************************** 13:57 ROCKET INTERNET STEIGT AUF ZWEIEINHALBJAHRESHOCH Rocket-Internet-Aktien steigen um 3,3 Prozent auf 29,38 Euro und notieren damit so hoch wie zuletzt im Dezember 2015. Die Analysten von JP Morgan versahen ihre bekräftigte Kaufempfehlung mit einem auf 33 von 29,90 Euro erhöhten Kursziel. Trotz der jüngsten Kursgewinne seien die Aktien noch "billig", begründeten sie die Entscheidung. Die Papiere haben seit Jahresbeginn aktuell rund 40 Prozent gewonnen, der MDax liegt dagegen etwa ein halbes Prozent im Minus. *********************************************************** 11:55 BHP ARBEITEN SICH AN LONDONER BÖRSE NACH OBEN Spekulationen auf einen Verkauf der US-Schiefergas- und Ölvorkommen von BHP Billiton an BP treiben die Aktien des Bergbaukonzerns. Die Titel steigen um bis zu 3,9 Prozent. BP geben 0,8 Prozent nach. Der britische Ölkonzern liegt Insidern zufolge im Rennen um BHP-Vorkommen in den USA vorn. *********************************************************** 10:07 RENAULT IM SOG VON NISSAN AUF TALFAHRT Renault fallen um 2,6 Prozent auf 72,51 Euro und halten damit im Pariser Leitindex die rote Laterne. Der japanische Partner Nissan erklärte, die Methode von Abgasmessungen basiere auf einem vorbestimmten Testumfeld. Die Papiere von Nissan waren zuvor in Tokio mit minus 4,6 Prozent im Nikkei-Index das Schlusslicht. Renault hält 43 Prozent an dem japanischen Autohersteller. ********************************************************** 09:27 HÖHERE PASSAGIERZAHLEN TREIBEN AIR FRANCE Ein Anstieg der Passagierzahlen verleiht Air France KLM Rückenwind. Die Aktien schießen in der Spitze um sechs Prozent auf 6,32 Euro in die Höhe. Die Zahl der Passagiere lag bei der Unternehmensgruppe im Juni bei 9,3 Millionen - im Vergleich zum Juni des Vorjahres ein Plus von 3,7 Prozent. Die Kauflaune bei Air France schwappt auch auf die Lufthansa über. Die Titel sind mit einem Plus von 2,3 Prozent Spitzenreiter im Dax. ********************************************************** 08:50 KUPFERPREIS ERHOLT SICH Der Kupferpreis geht auf Erholungskurs. Das Industriemetall kostet in der Spitze mit 6438 Dollar je Tonne 2,5 Prozent mehr. Am Freitag war der Preis um knapp zwei Prozent abgerutscht. ********************************************************** 08:31 ANALYSTENKOMMENTAR STÜTZT RWE Ein positiver Analystenkommentar schiebt RWE an. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz knapp ein Prozent zu und zählen damit zu den stärksten Dax-Werten. RBC setzten RWE laut Händlern auf "Top Pick" von "Outperform". ************************************************************** 08:21 HORNBACH HOLDING EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro Hornbach Holding AG & 62,50 1,50 Co KGaA (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)