BÖRSEN-TICKER-Analystenkommentar erfreut Anleger von Wacker Chemie

Frankfurt, 10. Jul (Reuters) - Eine Kaufempfehlung verleiht Wacker Chemie Rückenwind. Die Aktien stehen mit einem Plus von 3,5 Prozent an der MDax-Spitze. Die Analysten von Societe Generale haben die Titel auf “Buy” von “Hold” angehoben.

08:25 HUGO BOSS KLETTERN AN MDAX-SPITZE

Nach einer Kaufempfehlung geht es für Hugo Boss bergauf. Die Aktien stehen bei Lang & Schwarz mit einem Plus von drei Prozent an der MDax-Spitze. Die Deutsche Bank hat die Titel auf “Buy” von “Hold” gesetzt und das Kursziel auf 87 (76) Euro erhöht.

07:56 FMC NACH KAUFEMPFEHLUNG DAX-SPITZENREITER

Ein Analystenkommentar schiebt Fresenius Medical Care an die Dax-Spitze. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz 0,9 Prozent zu. Bofa/Merrill Lynch nimmt die Aktien laut Händlern mit “Kaufen” wieder auf.

07:42 GROßAUFTRAG MACHT NORDEX BELIEBT

Ein Großauftrag in Brasilien beflügelt Nordex. Die Aktien des Windturbinenbauers legen bei Lang & Schwarz am Dienstag 3,3 Prozent zu und sind damit stärkster TecDax-Wert.