BÖRSEN-TICKER-Airbus nach Analystenempfehlung gefragt

Frankfurt, 10. Jul (Reuters) - Ein positiver Analystenkommentar ermuntert Anleger zum Einstieg bei Airbus. Die Aktien legen in der Spitze 2,8 Prozent auf 102,14 Euro zu. Die Analysten von Bank of America Merill Lynch haben die Titel laut Händlern auf ihre “Europe best ideas list” gesetzt.

12:05 ANALYSTENKOMMENTAR ERFREUT ANLEGER VON WACKER CHEMIE

Eine Kaufempfehlung verleiht Wacker Chemie Rückenwind. Die Aktien stehen mit einem Plus von 3,5 Prozent an der MDax-Spitze. Die Analysten von Societe Generale haben die Titel auf “Buy” von “Hold” angehoben.

************************************************************

08:25 HUGO BOSS KLETTERN AN MDAX-SPITZE

Nach einer Kaufempfehlung geht es für Hugo Boss bergauf. Die Aktien stehen bei Lang & Schwarz mit einem Plus von drei Prozent an der MDax-Spitze. Die Deutsche Bank hat die Titel auf “Buy” von “Hold” gesetzt und das Kursziel auf 87 (76) Euro erhöht.

************************************************************

07:56 FMC NACH KAUFEMPFEHLUNG DAX-SPITZENREITER

Ein Analystenkommentar schiebt Fresenius Medical Care an die Dax-Spitze. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz 0,9 Prozent zu. Bofa/Merrill Lynch nimmt die Aktien laut Händlern mit “Kaufen” wieder auf.

************************************************************

07:42 GROßAUFTRAG MACHT NORDEX BELIEBT

Ein Großauftrag in Brasilien beflügelt Nordex. Die Aktien des Windturbinenbauers legen bei Lang & Schwarz am Dienstag 3,3 Prozent zu und sind damit stärkster TecDax-Wert. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)