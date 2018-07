BÖRSEN-TICKER-Burberry-Zahlen kommen bei Anlegern nicht gut an

Frankfurt, 11. Jul (Reuters) - Anleger kehren dem britischen Luxus-Bekleidungshersteller Burberry den Rücken. Investoren bemängelten, dass das erste Quartal keine positiven Überraschungen gebracht habe. Burberry-Titel fallen um bis zu fünf Prozent. Auch Aktien von Wettbewerbern wie LVMH, Kering, Hermes und Hugo Boss verlieren bis zu knapp zwei Prozent. ************************************************************ 9:39 Dax rutscht weiter ab Die Sorge vor einem weltweiten Handelskrieg macht dem Dax zu schaffen. Hinzu kommt Händlern zufolge der Rutsch unter die charttechnisch wichtige Marke von 12.500 Punkten. Der Leitindex liegt 1,3 Prozent im Minus bei 12.454 Punkten. *********************************************************** HANDELSSTREIT SETZT KUPFER ZU Die neue Runde im Handelsstreit zwischen den USA und China schürt Spekulationen auf eine Abkühlung der Weltkonjunktur und im Zuge dessen auch auf eine geringere Kupfer-Nachfrage. Das Industriemetall verbilligt sich um mehr als drei Prozent auf 6126 Dollar je Tonne. ********************************************************* 7:29 CHINA-BÖRSEN WEGEN NEUER US-ZOLLDROHUNG UNTER DRUCK Die neuen US-Pläne für Zölle auf chinesische Güter sorgen an den Börsen in China für Nervosität. Der Shanghai-Composite sowie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen liegen jeweils 1,9 Prozent im Minus. China hat die geplanten weiteren Zölle im Wert von 200 Milliarden Dollar als absolut inakzeptabel bezeichnet. *********************************************************** 7:09 HAPAG-LLOYD EX DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Mittwoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schlus Divide Unternehmen skurs nde Angaben in Euro Hapag-Lloyd 32,12 0,57 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)