BÖRSEN-TICKER-Thyssen nach Kaufempfehlung höher

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Thyssenkrupp steigen im Frankfurter Frühhandel um 1,8 Prozent an die Dax-Spitze. Die Citigroup sprach eine Kaufempfehlung aus und erhöhte das Kursziel um einen Euro auf 26 Euro. Am Mittwoch hatten Thyssen mehr als vier Prozent verloren. ************************************************ 8:02 SÜDZUCKER NACH GEWINNEINBRUCH SCHWÄCHER Südzucker fallen bei Lang & Schwarz um 1,4 Prozent und liegen damit am SDax-Ende. Der Konzern hat seinen Gewinn im ersten Quartal fast halbiert. ************************************************ 7:34 VOESTALPINE EX-DIVIDENDE Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Schlusskurs Dividende voestalpine 108,50 1,79 AG