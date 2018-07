BÖRSEN-TICKER-Ölpreise fallen - WTI unter 70 Dollar

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - US-Leichtöl WTI verbilligt sich um 1,3 Prozent auf 69,49 Dollar. Die Nordsee-Sorte Brent notiert bei 73,32 Dollar 0,1 Prozent leichter. Am Morgen hatten beide Sorten noch zugelegt. Die Wiederinbetriebnahme der libyschen Exporthäfen hatte die Preise am Mittwoch um fünf bis sieben Prozent ins Minus gedrückt. *********************************************************** 16:01 RHEINMETALL PROFITIERT VON NATO-GIPFEL Der Rheinmetall-Kurs zieht um 4,3 Prozent auf ein Tageshoch von 99,50 Euro an. "Die Anleger haben die Aktien angesichts der Aussicht auf höhere Militärausgaben wiederentdeckt", sagte ein Händler. Laut US-Präsident Donald Trump haben sich die Nato-Mitglieder zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben über das Ziel von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung hinaus verpflichtet. *********************************************************** 12:37 DAX ZIEHT WÄHREND TRUMP-AUSSAGEN AN Während der Aussagen von US-Präsident Donald Trump, in der er sich zur Nato bekennt und Deutschland Respekt zollt, weitet der Dax seine Gewinne aus. Er notiert mit 12.493 Punkten 0,6 Prozent höher. Händler hatten in den vergangenen Tagen erklärt, dass der Nato-Gipfel die Anleger verunsichere. *********************************************************** 10:31 RÜCKKEHR IN GEWINNZONE TREIBT NORWEGIAN AIR Norwegian Air heben ab und steigen um bis zu 8,2 Prozent. Europas drittgrößter Billigflieger hat im zweiten Quartal überraschend schwarze Zahlen geschrieben. ********************************************************** 10:09 ÖLPREISE ZIEHEN AN Die Ölpreise machen wieder etwas Boden gut. Brent verteuerte sich um bis zu 2,1 Prozent auf 74,96 Dollar je Fass, US-Leichtöl WTI gewann 0,9 Prozent auf 71,01 Dollar. Der Brent-Preis hatte am Mittwoch knapp sieben Prozent nachgegeben - der größte Tagesverlust seit zwei Jahren. ********************************************************* 8:57 PROSIEBENSAT.1 PROFITIEREN VON HOCHSTUFUNG ProSiebenSat.1 steigen nach einer Hochstufung durch Goldman Sachs. Die Papiere gewinnen im Frühhandel 2,3 Prozent. Goldman setzte sie Händlern zufolge auf "Neutral" von "Sell" hoch. ************************************************************ 8:31 THYSSEN NACH KAUFEMPFEHLUNG HÖHER Thyssenkrupp steigen im Frankfurter Frühhandel um 1,8 Prozent an die Dax-Spitze. Die Citigroup sprach eine Kaufempfehlung aus und erhöhte das Kursziel um einen Euro auf 26 Euro. Am Mittwoch hatten Thyssen mehr als vier Prozent verloren. ************************************************ 8:02 SÜDZUCKER NACH GEWINNEINBRUCH SCHWÄCHER Südzucker fallen bei Lang & Schwarz um 1,4 Prozent und liegen damit am SDax-Ende. Der Konzern hat seinen Gewinn im ersten Quartal fast halbiert. ************************************************ 7:34 VOESTALPINE EX-DIVIDENDE Folgende Aktien werden am Donnerstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Schlusskurs Dividende voestalpine 108,50 1,79 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)