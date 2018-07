BÖRSEN-TICKER-Fresenius am Dax-Ende

(Entfehrnt überflüssiges Wort in der Überschrift) Frankfurt, 13. Jul (Reuters) - Fresenius liegen im Frankfurter Frühhandel 2,6 Prozent schwächer. Händler verweisen auf einen Bericht von "Bloomberg" über Aussagen eines Fresenius-Managers vor Gericht, wonach die US-Gesundheitsbehörde vor einigen Jahren Testverfahren in Frage gestellt hat. Dabei handele es sich um ähnliche Verfahren, die Fresenius beim US-Generikahersteller Akorn bemängelt habe. Fresenius hatte die Akorn-Übernahme unter anderem deswegen abgeblasen. Bei Fresenius war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar. ************************************************* 7:37 FIELMANN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schlus Divide Unternehmen skurs nde Angaben in Euro Fielmann 57,95 1,85 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)