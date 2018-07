BÖRSEN-TICKER-EU-Genehmigung für Laudamotion beflügelt Ryanair

Frankfurt, 13. Jul (Reuters) - Ryanair steigen um 1,4 Prozent. Die EU-Wettbewerbsbehörden haben die Übernahme von Laudamotion ohne Auflagen genehmigt. Das irische Unternehmen will seine Anteile an der einst als Niki bekannten Gesellschaft auf 75 Prozent aufstocken. Europas größter Billigflieger hält derzeit knapp ein Viertel an der Firma. ******************************************************** 8:45 FRESENIUS AM DAX-ENDE Fresenius liegen im Frankfurter Frühhandel 2,6 Prozent schwächer. Händler verweisen auf einen Bericht von "Bloomberg" über Aussagen eines Fresenius-Managers vor Gericht, wonach die US-Gesundheitsbehörde vor einigen Jahren Testverfahren in Frage gestellt hat. Dabei handele es sich um ähnliche Verfahren, die Fresenius beim US-Generikahersteller Akorn bemängelt habe. Fresenius hatte die Akorn-Übernahme unter anderem deswegen abgeblasen. Bei Fresenius war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar. ************************************************* 7:37 FIELMANN EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Freitag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schlus Divide Unternehmen skurs nde Angaben in Euro Fielmann 57,95 1,85 AG (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)