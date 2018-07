BÖRSEN-TICKER-Großauftrag von Airbus beflügelt Zulieferer FACC

Frankfurt, 17. Jul (Reuters) - Mit einem Kursplus von knapp sieben Prozent gehört FACC zu den Favoriten an der Wiener Börse. Der Luftfahrtindustrie-Zulieferer erhielt von Airbus einen rund 230 Millionen Euro schweren Auftrag.

11:28 NETFLIX VORBÖRSLICH MIT GRÖßTEM KURSRUTSCH SEIT 2016

Ein Kundenwachstum unter Markterwartungen brockt Netflix den größten Kurssturz seit zwei Jahren ein. Die Aktien verlieren im vorbörslichen US-Geschäft zwölf Prozent.

09:11 HELLA VOR GRÖßTEM TAGESGEWINN SEIT 2014

Dank eines von Börsianern als solide bezeichneten Gesamtjahres-Ergebnisses steuern Hella auf den größten Tagesgewinn seit knapp vier Jahren zu. Die Aktien gewinnen 9,4 Prozent auf 53,90 Euro.

07:42 HELLA NACH ZAHLEN VORBÖRSLICH IM AUFWIND

Ein Umsatz- und Gewinnplus hievt Hella am Dienstag an die MDax-Spitze. Die Aktien gewinnen vorbörslich 2,4 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)