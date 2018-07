BÖRSEN-TICKER-Leoni gehen auf Erholungskurs

Frankfurt, 18. Jul (Reuters) - Nach einer mehrwöchigen Talfahrt steigen Anleger wieder bei Leoni ein. Die Aktien setzen sich mit einem Plus von 4,3 Prozent an die Spitze des MDax. Seit Mitte Juni haben sie rund 20 Prozent verloren.

10:49 SCOUT24-ANLEGER MACHEN NACH FINANZCHECK-KAUF KASSE

Scout24-Anleger nehmen die Übernahme von Finanzcheck.de zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Die Aktien verlieren 7,2 Prozent, nachdem sie zur Eröffnung auf ein Rekordhoch von 48,62 Euro gestiegen waren. Seit Jahresbeginn haben die Papiere rund 40 Prozent zugelegt - gut 20 Mal so stark wie der MDax.

10:06 ERICSSON NACH ZAHLEN AUF 2-1/2-JAHRES-HOCH

Die Rückkehr in die Gewinnzone beflügelt Ericsson. Die Aktien steigen in Stockholm um gut zehn Prozent und sind mit 74,50 Kronen so teuer wie zuletzt vor knapp zweieinhalb Jahren. In ihrem Windschatten gewinnen die Titel des Konkurrenten Nokia 3,9 Prozent.

09:37 EASYJET-AUSBLICK MACHT LUFTFAHRTWERTE BELIEBT

Ein optimistischer Ausblick von EasyJet ermuntert Anleger zum Einstieg bei dem Billigflieger und bei der Konkurrenz. EasyJet-Titel gewinnen 5,1 Prozent und die des Erzrivalen Ryanair 1,6 Prozent. Lufthansa, AirFrance und die British Airways-Mutter IAG legen bis zu 3,1 Prozent zu.

09:30 STARKE ASML-ZAHLEN BEFLÜGELN CHIPWERTE

Überraschend starke Geschäftszahlen von ASML heben die Stimmung im Chip-Sektor. Der europäische Branchenindex steigt um 2,4 Prozent auf ein Vier-Wochen-Hoch von 491,78 Punkten. ASML-Titel steuern mit einem Plus von 6,8 Prozent auf den größten Tagesgewinn seit gut drei Jahren zu. Konkurrent Infineon gewinnt 2,3 Prozent und der Chipindustrie- Zulieferer Aixtron 3,4 Prozent.

08:18 SOFTWARE AG ÜBERNEHMEN NACH ZAHLEN TECDAX-SPITZE

Ein operativer Gewinn über Markterwartungen gibt Software AG am Mittwoch Auftrieb. Die Aktien gewinnen im Geschäft von Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel jeweils rund zwei Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)