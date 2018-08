BÖRSEN-TICKER-SLM Solutions gehen auf Erholungskurs

Frankfurt, 20. Aug (Reuters) - Die Talfahrt von SLM Solutions ist vorerst beendet. Die Aktien steigen um sechs Prozent, nachdem sie in den vergangenen beiden Monaten insgesamt rund 40 Prozent verloren hatten.

09:41 ATLANTIA STARTEN HANDEL KNAPP ZEHN PROZENT SCHWÄCHER

Atlantia-Aktien starten den Handel in Mailand 9,4 Prozent tiefer.

09:32 AKTIEN VON ATLANTIA ERNEUT SCHWÄCHER INDIZIERT

Die Aktien des italienischen Autobahnbetreibers Atlantia sind am Montag erneut schwächer indiziert. Die Titel, die vergangene Woche wegen des Einsturz der Autobahnbrücke in Genua bereits mehr als 22 Prozent verloren haben, werden nach Berechnung von Banken und Brokerhäusern erneut zwei Prozent auf 17,50 Euro verlieren. Zum offiziellen Handelsstart an der Börse in Mailand kann noch kein Kurs für Atlantia berechnet werden. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)