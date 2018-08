BÖRSEN-TICKER-Continental weiter im Sinkflug

Frankfurt, 23. Aug (Reuters) - Continental setzen ihre Talfahrt im Dax fort. Die Aktien verlieren bis zu 3,1 Prozent auf 155,85 Euro und markieren damit den tiefsten Stand seit fast vier Jahren. Am Mittwoch hatten die Titel nach einer erneuten Prognosesenkung bereits gut 13 Prozent an Wert eingebüßt.

08:05 DEUTSCHE EUROSHOP VERLIEREN NACH HERUNTERSTUFUNG

Nach einer Herunterstufung finden sich Deutsche Euroshop am MDax-Ende wieder. Die Aktien verlieren bei Lang & Schwarz 1,4 Prozent. Die Berenberg Bank hat die Titel auf “Hold” von “Buy” gesetzt und das Kursziel auf 34,50 (39) Euro gesenkt.

07:52 DOLLAR NACH FED-PROTOKOLLEN GEFRAGT

Die Aussicht auf eine baldige weitere Zinserhöhung in den USA hilft dem Dollar auf die Sprünge. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, steigt um bis zu 0,4 Prozent. Der Euro fällt zurück auf 1,1543 Dollar nach knapp 1,16 im Schlussgeschäft vom Mittwoch. Aus den Aufzeichnungen der US-Notenbank war hervorgegangen, dass die US-Notenbank an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten will. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)