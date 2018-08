Frankfurt, 29. Aug (Reuters) - Der Kursrutsch der türkischen Lira setzt sich fort. Ein Dollar verteuert sich im frühen Handel am Mittwoch um bis zu 0,9 Prozent auf etwas mehr als 6,30 Lira. Die türkische Währung steht seit Wochen unter Druck, seit Jahresanfang verlor sie zum Dollar fast 40 Prozent an Wert. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

