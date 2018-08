BÖRSEN-TICKER-Cancom nach Chefwechsel schwächer

Frankfurt, 29. Aug (Reuters) - Der baldige Chefwechsel bei Cancom passt Anlegern nicht. Die Papiere des IT-Dienstleisters verlieren bei Lang & Schwarz 1,2 Prozent und im Frankfurter Frühhandel rund ein Prozent und sind damit schwächster Wert im TecDax. Vorstandschef und Gründer Klaus Weinmann verlässt seinen Posten auf eigenen Wunsch vorzeitig zum 30. September 2018. Nachfolger wird Thomas Volk. ************************************************* 7:57 DIVIDENDENABSCHLAG BEI ADLER REAL ESTATE Folgende Unternehmen werden am Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Schlusskurs Dividende Unternehmen Angaben in Euro Adler Real 15,80 0,04 Estate AG ********************************************************* 7:49 AROUNDTOWN SIND NACH GEWINNSPRUNG GEFRAGT Sprudelnde Gewinne bei Aroundtown finden bei den Anlegern Anklang. Die Titel gewinnen bei Lang & Schwarz 2,3 Prozent. Der Gewerbeimmobilien-Investor ist im ersten Halbjahr rasant gewachsen. *********************************************************** 7:47 TELE COLUMBUS STEIGEN NACH PROGNOSE Tele Columbus-Aktien sind nach einer angepassten Prognose für 2018 gefragt. Die Titel gewinnen bei Lang & Schwarz sechs Prozent und liegen an der Spitze des Kleinwertesegments SDax. Die Aktien hatten seit Anfang August stark nachgegeben, als der Kabelnetzbetreiber die Veröffentlichung seiner Halbjahreszahlen auf Anfang September verschoben hatte. *********************************************************** 7:33 TÜRKISCHE LIRA GIBT WEITER NACH Der Kursrutsch der türkischen Lira setzt sich fort. Ein Dollar verteuert sich im frühen Handel am Mittwoch um bis zu 0,9 Prozent auf etwas mehr als 6,30 Lira. Die türkische Währung steht seit Wochen unter Druck, seit Jahresanfang verlor sie zum Dollar fast 40 Prozent an Wert. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)