BÖRSEN-TICKER-Isra Vision klettert auf Rekordhoch

Frankfurt, 03. Sep (Reuters) - Die starken Zahlen vom Freitag geben Isra Vision erneut Auftrieb. Die Aktien des Experten für industrielle Bildverarbeitung steigen um 2,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 61,30 Euro.

08:32 ABGANG DES FINANZCHEFS DRÜCKT MEDIGENE

Der überraschende Rücktritt des Finanzchefs Thomas Taapken drückt Medigene ans TecDax-Ende. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel drei Prozent.

07:52 VW NACH BERICHT ÜBER WEITERE ABGAS-MANIPULATION IM MINUS

Nach einem Bericht der “Bild am Sonntag” über manipulierte Abgas-Tests auch bei Benzinern rutschen die Aktien von Volkswagen am Montag ans Dax-Ende. Sie verlieren vorbörslich 1,5 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)