BÖRSEN-TICKER-Notenbank-Ankündigung hilft türkischer Lira

Frankfurt, 03. Sep (Reuters) - Die Aussicht auf Stützungsmaßnahmen der Zentralbank verlangsamen die Talfahrt der türkischen Währung. Der Dollar grenzt im Gegenzug seine Kursgewinne ein und notiert nur noch 0,6 Prozent im Plus bei 6,5563 Lira.

09:09 ISRA VISION KLETTERT AUF REKORDHOCH

Die starken Zahlen vom Freitag geben Isra Vision erneut Auftrieb. Die Aktien des Experten für industrielle Bildverarbeitung steigen um 2,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 61,30 Euro.

08:32 ABGANG DES FINANZCHEFS DRÜCKT MEDIGENE

Der überraschende Rücktritt des Finanzchefs Thomas Taapken drückt Medigene ans TecDax-Ende. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel drei Prozent.

07:52 VW NACH BERICHT ÜBER WEITERE ABGAS-MANIPULATION IM MINUS

Nach einem Bericht der “Bild am Sonntag” über manipulierte Abgas-Tests auch bei Benzinern rutschen die Aktien von Volkswagen am Montag ans Dax-Ende. Sie verlieren vorbörslich 1,5 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)