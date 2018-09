BÖRSEN-TICKER-Argentinien-Auftrag gibt Nordex Rückenwind

Frankfurt, 04. Sep (Reuters) - Ein Auftrag zur Lieferung von 30 Windturbinen nach Argentinien schiebt Nordex an. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel jeweils gut zwei Prozent zu. Zum Volumen der Bestellung machte das Unternehmen keine Angaben. *********************************************************** 08:28 DIALOG SEMICONDUCTOR ÜBERNEHMEN TECDAX-SPITZE Ein positiver Analystenkommentar gibt Dialog Semiconductor Auftrieb. Die Aktien des deutsch-britischen Chipentwicklers steigen bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel um jeweils etwa drei Prozent. Die Experten des Bankhauses Lampe haben die Papiere des Apple-Zulieferers auf ihre Empfehlungsliste "Alpha List" gesetzt. *********************************************************** 08:20 AKTIEN VON RTL EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro RTL 65,15 1,00 ******************************************************** 07:42 CONTINENTAL PROFITIERT VON HOCHSTUFUNG Börsianer greifen am Dienstag nach einer Hochstufung bei Aktien von Continental zu. Die Titel des Autozulieferers steigen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um ein Prozent und sind größter Dax-Gewinner. Händlern zufolge haben Analysten von Bernstein die Aktien auf "outperform" von "market-perform" nach oben gestuft. Das Kursziel senkten sie dagegen auf 210 von 260 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)