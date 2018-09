BÖRSEN-TICKER-Argentinischer Peso bleibt unter Druck

Frankfurt, 04. Sep (Reuters) - Angesichts der Wirtschaftskrise setzt der argentinische Peso seine Talfahrt fort. Im Gegenzug steigt der Dollar um über zwei Prozent. *********************************************************** 12:41 Iliad ziehen nach Analystenkonferenz an Die Abkehr der Mobilfunk-Kunden prallt an Iliad ab: Nach der Analystenkonferenz steigen die Aktien des französischen Telekomkonzerns um 12,6 Prozent auf 121,65 Euro. Allerdings beläuft sich das bisherige Jahresminus dessen ungeachtet aktuell auf rund 40 Prozent. *********************************************************** 12:24 INDISCHE RUPIE FÄLLT ERNEUT AUF REKORDTIEF Die Talfahrt der indischen Währung geht weiter: Ein Dollar verteuert sich um bis zu 0,5 Prozent und markiert mit 71,535 Rupien den fünften Tag in Folge ein Rekordhoch. Die Rupie leidet neben der Furcht vor den Folgen des Handelsstreits der USA mit diversen Staaten unter dem steigenden Ölpreis, weil das Land von Energie-Importen abhängig ist. *********************************************************** 09:31 WPP NACH ZAHLEN GRÖßTER VERLIERER IM "FOOTSIE" Die von WPP zurückgeschraubte Prognose für die operative Gewinnmarge lastet auf den Aktien der weltgrößten Werbeagentur. Die Titel verlieren 7,6 Prozent auf ein Vier-Wochen-Tief von 1179 Pence und sind mit Abstand größter Verlierer im britischen "Footsie". WPP rechnet wegen eines Konzernumbaus damit, dass die Ergebnismarge um 0,4 Prozent schrumpft. ********************************************************* 08:33 ARGENTINIEN-AUFTRAG GIBT NORDEX RÜCKENWIND Ein Auftrag zur Lieferung von 30 Windturbinen nach Argentinien schiebt Nordex an. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel jeweils gut zwei Prozent zu. Zum Volumen der Bestellung machte das Unternehmen keine Angaben. *********************************************************** 08:28 DIALOG SEMICONDUCTOR ÜBERNEHMEN TECDAX-SPITZE Ein positiver Analystenkommentar gibt Dialog Semiconductor Auftrieb. Die Aktien des deutsch-britischen Chipentwicklers steigen bei Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel um jeweils etwa drei Prozent. Die Experten des Bankhauses Lampe haben die Papiere des Apple-Zulieferers auf ihre Empfehlungsliste "Alpha List" gesetzt. *********************************************************** 08:20 AKTIEN VON RTL EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro RTL 65,15 1,00 ******************************************************** 07:42 CONTINENTAL PROFITIERT VON HOCHSTUFUNG Börsianer greifen am Dienstag nach einer Hochstufung bei Aktien von Continental zu. Die Titel des Autozulieferers steigen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um ein Prozent und sind größter Dax-Gewinner. Händlern zufolge haben Analysten von Bernstein die Aktien auf "outperform" von "market-perform" nach oben gestuft. Das Kursziel senkten sie dagegen auf 210 von 260 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)