BÖRSEN-TICKER-Morphosys profitieren von Kooperation mit dänischer Firma

Frankfurt, 18. Sep (Reuters) - Die Erweiterung der Partnerschaft mit der dänischen Firma Leo Pharma kommt bei Morphosys-Anlegern gut an. Die Titel legen bei Lang & Schwarz um 2,4 Prozent zu und sind Top-Favorit im TecDax.

07:38 SAP VORBÖRSLICH UNTER DEN GRÖßTEN VERLIERERN IM DAX

Die unerwartet schwach ausgefallenen Quartalszahlen des US-Softwarekonzerns Oracle gehen an den Aktien von SAP nicht spurlos vorüber. Die Titel verlieren am Dienstag im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz knapp ein Prozent und sind unter den größten Verlierern im Dax. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)