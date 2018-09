BÖRSEN-TICKER-Pläne für Aktienrückkauf treiben Rio Tinto

Frankfurt, 20. Sep (Reuters) - Die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms treibt die in Australien gelisteten Titel von Rio Tinto in die Höhe. Die Titel klettern in der Spitze um 3,7 Prozent auf 78,22 Australische Dollar, den höchsten Stand seit eineinhalb Monaten. Der Bergbaukonzern will nach dem Verkauf von australischen Kohlegeschäften Aktien im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

