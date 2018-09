BÖRSEN-TICKER-Dow Jones und S&P 500 auf Rekordhoch

Frankfurt, 20. Sep (Reuters) - Die relative Ruhe im Zollstreit zwischen den USA und China gibt der Wall Street Auftrieb. Der Dow Jones und der S&P 500 notieren mit 26.643,07 und 2924,89 Punkten jeweils so hoch wie noch nie.

10:56 LIRA FÄHRT ACHTERBAHN NACH WACHSTUMSPROGNOSEN

Neue Konjunkturpognosen des türkischen Finanzministers Berat Albayrak zum Wirtschaftswachstum in der Türkei lassen die Lira Achterbahn fahren. Ein Dollar schwächt sich zunächst um 1,6 Prozent auf 6,15 Lira ab, zieht dann aber wieder an auf 6,25 Lira und notiert damit kurz vor dem Tageshoch von 6,28 Lira. Aus einer Präsentation von Albayrak geht hervor, dass die Türkei für 2018 und 2019 nun mit einem Wirtschaftswachstum von 3,8 beziehungsweise 2,3 Prozent rechnet. Bisher war sie von 5,5 Prozent ausgegangen.

09:30 GEWINN ERFREUT ROCKET-INTERNET-ANLEGER

Der Gewinn im ersten Halbjahr überzeugt die Anleger von Rocket Internet. Die Aktien legen zeitweise 4,3 Prozent zu und sind damit Spitzenreiter im MDax.

09:16 JUVENTUS-AKTIE AUF REKORDHOCH

Der 2:0-Sieg von Juventus Turin gegen FC Valencia im Gruppenspiel der Champions League erfreut nicht nur Fußballfans. An der Mailänder Börse sind die Aktien von Juventus gefragt, sie steigen um 3,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 1,74 Euro.

08:37 BAYER NACH KAUFEMPFEHLUNG IM AUFWIND

Nach einer Kaufempfehlung stehen Bayer an der Dax-Spitze. Die Aktien legen bei Lang & Schwarz 1,4 Prozent zu. Händlern zufolge hat die Citi Bayer auf “Buy” von “Hold” hochgenommen.

08:00 PLÄNE FÜR AKTIENRÜCKKAUF TREIBEN RIO TINTO

Die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms treibt die in Australien gelisteten Titel von Rio Tinto in die Höhe. Die Titel klettern in der Spitze um 3,7 Prozent auf 78,22 australische Dollar, den höchsten Stand seit eineinhalb Monaten. Der Bergbaukonzern will nach dem Verkauf von australischen Kohlegeschäften Aktien im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)