BÖRSEN-TICKER-Stockende Brexit-Verhandlungen belasten Pfund

Frankfurt, 21. Sep (Reuters) - Die verhärteten Fronten bei der wichtigen Frage des Grenzregimes in Nordirland nach dem Brexit machen Pfund-Anleger nervös. Die britische Währung verliert jeweils etwa ein halbes Prozent auf 1,3218 Dollar beziehungsweise 1,1208 Euro.

11:06 BAUMARKTKETTE KINGFISHER AUF ERHOLUNGSKURS

Anleger nutzen den jüngsten Kursrutsch bei Kingfisher zum Weitereinstieg. Die Aktien gewinnen 4,3 Prozent, nachdem sie in den vorangegangenen Tagen wegen eines Gewinneinbruchs bei Kingfisher insgesamt etwa acht Prozent verloren hatten.

10:10 HOFFNUNG AUF ENDE DES HANDELSSTREITS TREIBT AUTOBAUER

In der Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Handelsstreit mit den USA steigen Anleger vor allem bei Autobauern ein. Die Aktien von Volkswagen legen den achten Tag in Folge zu und setzen sich mit einem Kursplus von 2,9 Prozent an die Dax-Spitze. BMW und Daimler gewinnen bis zu 2,6 Prozent.

10:00 CECONOMY NACH AUSSTIEG BEI METRO AUF ERHOLUNGSKURS

Nach dem Ausstieg bei Metro sind die Aktien von Ceconomy wieder gefragt. Sie legen zwei Prozent auf 6,41 Euro zu. Metro gewinnen vier Prozent auf 14,23 Euro.

09:04 KUPFERPREIS STEIGT AUF SECHS-WOCHEN-HOCH

Die schwindende Furcht vor einer schwächeren Nachfrage aus China wegen des Handelsstreits mit den USA gibt Kupfer Auftrieb. Der Preis für das Industriemetall steigt um 1,9 Prozent auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 6195 Dollar je Tonne.

08:32 SÜDZUCKER NACH VERKAUFSEMPFEHLUNG UNTER DRUCK

Nach der Prognosesenkung bei Südzucker empfehlen die Analysten von Bankhaus Lampe die Aktien zum Verkauf. Sie stufen ihre Bewertung um zwei Stufen auf “sell” von “buy” zurück und senken das Kursziel auf 10,00 von 18,00 Euro. Die Aktien geben im Frankfurter Frühhandel 2,8 Prozent nach und sind unter den größten Verlierern im SDax.

07:36 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT AKTIEN VON DEUTZ AN

Die Aktien von Deutz profitieren am Freitag von einer Kaufempfehlung. Sie legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 2,3 Prozent zu und sind Top-Favorit im SDax. Analysten von Baader Helvea starteten ihre Bewertung der Aktien mit "buy" und legten ein Kursziel fest von 8,50 Euro.