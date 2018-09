BÖRSEN-TICKER-Produktionspause belastet türkische Autofirma Tofas

Frankfurt, 27. Sep (Reuters) - Nach Ausrufung eines mehrtägigen Produktionsstopps fallen die Aktien des türkischen Autoherstellers Tofas um rund fünf Prozent. Im Werk im nordwestlich gelegenen Bursa soll die Fertigung für neun Tage im Oktober ruhen, teilte das Gemeinschaftsunternehmen der Koc Holding und Fiat mit. Als Grund nannte Tofas eine Nachfrageschwäche auf dem heimischen Markt.

**********************************************************

9:18 MÖGLICHER TELEMATIK-VERKAUF TREIBT TOMTOM AN

Die Aussicht auf einen Verkauf des Telematikgeschäftes katapultiert die Aktien von TomTom um 21 Prozent nach oben. Der Navigationsgeräte-Anbieter teilte mit, die Sparte sei profitabel, aber keine tragende Säule des Geschäftsmodelles.

8:39 BUDGETSTREIT IN ITALIEN LASTET AUF EURO

Die Anleger sind angesichts von Medienberichten über eine Verzögerung bei den für Donnerstag geplanten Budgetgesprächen Italiens nervös. Der Euro fällt um 0,3 Prozent auf knapp 1,17 Dollar. Auch am Mittwoch gab es bis zum frühen Abend keine Einigung darüber, wie hoch das Defizit im kommenden Jahr ausfallen soll.

***********************************************************

7:54 SIEG GEGEN NÜRNBERG VERLEIHT BVB RÜCKENWIND

Nach dem 7:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg geht es für die Aktien von Borussia Dortmund bergauf. Die Titel stehen bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 1,4 Prozent an der SDax-Spitze.

***********************************************************

07:45 Hella nach Quartalszahlen gefragt

Die kräftigen Zuwächse im ersten Quartal schieben Hella an. Die Aktien des Scheinwerferspezialisten stehen bei Lang & Schwarz mit einem Plus von 1,3 Prozent an der MDax-Spitze.