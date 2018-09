BÖRSEN-TICKER-Hochstufung treibt Telefonica Deutschland

Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - Telefonica Deutschland steigen nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley. Mit einem Plus von drei Prozent im Frankfurter Frühhandel führen sie die MDax-Gewinnerliste an. Die Analysten setzten die Bewertung auf “Overweight” von “underweight” herauf und hoben das Kursziel auf 4,50 von 3,80 Euro.

7:56 RUN AUF THYSSEN WEGEN AUFSPALTUNGSPLÄNEN HÄLT AN

ThyssenKrupp setzen ihren Höhenflug wegen der geplanten Konzernaufspaltung fort. Die Titel gewinnen bei Lang & Schwarz 1,1 Prozent und stehen an der Dax-Spitze. Am Donnerstag waren sie mit einem Aufschlag von 9,9 Prozent auf 22,06 Euro aus dem Handel gegangen. Vorstandschef Guido Kerkhoff will mit der Aufspaltung "signifikante stille Reserven" heben.