BÖRSEN-TICKER-Thyssenkrupp vorbörslich größter Dax-Gewinner

Frankfurt, 01. Okt (Reuters) - Nach dem Beschluss des Aufsichtsrats, Thyssenkrupp in zwei börsennotierte Gesellschaften aufzuspalten, legen die Aktien des Konzerns erneut zu. Die Titel steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,2 Prozent und sind größter Gewinner im Dax. **************************************************** 07:32 NAFTA-EINIGUNG GIBT KANADISCHEM DOLLAR UND PESO AUFTRIEB Die Einigung zur Rettung des Nafta-Abkommens gibt dem kanadischen Dollar Auftrieb. Der US-Dollar verbilligt sich im Gegenzug um 0,7 Prozent auf ein Viereinhalb-Monats-Tief von 1,2812 kanadische Dollar. Auch der mexikanische Peso ist gefragt. Ein US-Dollar kostet mit 18,54 Peso so wenig wie seit knapp acht Wochen nicht. ***************************************************** 07:08 AKTIEN VON HELLA EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro HELLA GmbH & Co KgaA 48,04 1,05