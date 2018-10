BÖRSEN-TICKER-GE-Anleger feiern Chefwechsel

Frankfurt, 01. Okt (Reuters) - GE-Aktien steigen im vorbörslichen US-Handel um mehr als zehn Prozent. Händler verweisen auf den Abschied von CEO John Flannery, der dem Unternehmen zufolge von H. Lawrence Culp ersetzt werden soll. GE teilte unter anderem weiter mit, im laufenden Jahr die gesetzten Ziele nicht erreichen zu können. *********************************************************** 09:19 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT HUGO BOSS AN MDAX-SPITZE Die Aktien von Hugo Boss steigen nach einer Kaufempfehlung um 3,1 Prozent auf 68,40 Euro und liegen an der MDax-Spitze. Händlern zufolge stuften die Analysten der UBS die Papiere auf "Buy" nach oben. ***************************************************** 08:28 GENEHMIGUNG AUS CHINA FÜR PRAXAIR-FUSION GIBT LINDE AUFTRIEB Anleger decken sich nach der Genehmigung der geplanten Fusion von Linde und Praxair in China mit Aktien des Münchner Gasekonzerns ein. Die Linde-Titel steigen bei Lang & Schwarz um 3,1 Prozent und sind mit Abstand gefragtester Wert im Dax. ****************************************************** 07:53 BVB SPITZENREITER IM SDAX NACH SIEG ÜBER LEVERKUSEN Nach dem 4:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen jubeln nicht nur die Fans von Borussia Dortmund sondern auch die Aktionäre: Die Aktien legen im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 2,3 Prozent zu und sind Spitzenreiter im SDax. ******************************************************* 07:48 THYSSENKRUPP VORBÖRSLICH GRÖßTER DAX-GEWINNER Nach dem Beschluss des Aufsichtsrats, Thyssenkrupp in zwei börsennotierte Gesellschaften aufzuspalten, legen die Aktien des Konzerns erneut zu. Die Titel steigen vorbörslich bei Lang & Schwarz um 1,2 Prozent und sind größter Gewinner im Dax. ******************************************************** 07:32 NAFTA-EINIGUNG GIBT KANADISCHEM DOLLAR UND PESO AUFTRIEB Die Einigung zur Rettung des Nafta-Abkommens gibt dem kanadischen Dollar Auftrieb. Der US-Dollar verbilligt sich im Gegenzug um 0,7 Prozent auf ein Viereinhalb-Monats-Tief von 1,2812 kanadische Dollar. Auch der mexikanische Peso ist gefragt. Ein US-Dollar kostet mit 18,54 Peso so wenig wie seit knapp acht Wochen nicht. ********************************************************* 07:08 AKTIEN VON HELLA EX-DIVIDENDE GEHANDELT Folgende Aktien werden am Montag mit einem Dividendenabschlag gehandelt: Deutsche Unternehmen Schlusskurs Dividende Angaben in Euro HELLA GmbH & Co KgaA 48,04 1,05 (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)