MÄRKTE-"Assassin's Creed"-Anbieter dank Google-Partnerschaft gefragt

Paris, 02. Okt (Reuters) - Mit einer Partnerschaft mit Google hat der französische Computerspiele-Hersteller Ubisoft den Anlegern am Dienstag Kauflaune gemacht. Die Aktien schnellten in Paris um 3,3 Prozent in die Höhe auf 99,90 Euro. Google hatte am Montagabend in Paris mitgeteilt, bald die jüngste Version von Ubisofts Erfolgsserie “Assassin’s Creed” in einem Test für das Streamen von Videospielen anzubieten. Dabei soll eine begrenzte Zahl von Teilnehmern das im antiken Griechenland angesiedelte Spiel streamen können.

Ubisoft-Aktien haben im laufenden Jahr bereits über 50 Prozent an Wert gewonnen. Im Juli markierten sie mit 107,90 Euro ein Rekordhoch.

