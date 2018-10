Frankfurt, 05. Okt (Reuters) - Nach einer Kaufempfehlung stehen Hella bei Lang & Schwarz an der MDax-Spitze. Die Aktien legen 3,2 Prozent zu. Jefferies hat die Aktien des Scheinwerferspezialist mit “Buy” wieder in die Bewertung aufgenommen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

