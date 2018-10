BÖRSEN-TICKER-Hoffnung auf Brexit-Deal treibt Pfund

(technische Wiederholung, keine Änderung am Text)

Frankfurt, 05. Okt (Reuters) - Die Hoffnung auf ein baldiges Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien verleiht dem Pfund Rückenwind. Der Euro fällt zum Pfund auf 0,8811 Pence, den niedrigsten Stand seit knapp drei Monaten. Zur US-Währung klettert das Pfund um bis zu 0,3 Prozent auf 1,3059 Dollar. Ein Abkommen ist nach Einschätzung von EU-Unterhändlern in greifbare Nähe gerückt.

08:54 HELLA NACH ANALYSTENKOMMENTAR IM AUFSCHWUNG

Nach einer Kaufempfehlung stehen Hella bei Lang & Schwarz an der MDax-Spitze. Die Aktien legen 3,2 Prozent zu. Jefferies hat die Aktien des Scheinwerferspezialist mit “Buy” wieder in die Bewertung aufgenommen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)