BÖRSEN-TICKER-Dialog mit größtem Kurssprung seit 2002

Frankfurt, 11. Okt (Reuters) - Das 600 Millionen Dollar schwere Lizenzabkommen mit Apple beschert Dialog Semiconductor den größten Kurssprung seit 16 Jahren. Die Aktien steigen um mehr als 33 Prozent auf ein Sechseinhalb-Monats-Hoch von 22,20 Euro.

08:28 DAX-FUTURE FÄLLT AUF 1-1/2-JAHRES-TIEF

Der Ausverkauf an den internationalen Börsen setzt dem Dax-Future am Donnerstag zu. Der Terminkontrakt fällt um zwei Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 11.485 Punkten. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)