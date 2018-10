BÖRSEN-TICKER-Hoffnung auf milderes Glyphosat-Urteil hilft Bayer

Frankfurt, 11. Okt (Reuters) - In der Hoffnung auf reduzierte US-Strafzahlungen wegen des Unkrautvernichters Glyphosat steigen Anleger bei Bayer ein. Die Aktien steigen um 6,6 Prozent - so stark wie zuletzt vor sieben Jahren.

09:12 DIALOG MIT GRÖSSTEM KURSSPRUNG SEIT 2002

Das 600 Millionen Dollar schwere Lizenzabkommen mit Apple beschert Dialog Semiconductor den größten Kurssprung seit 16 Jahren. Die Aktien steigen um mehr als 33 Prozent auf ein Sechseinhalb-Monats-Hoch von 22,20 Euro.

08:28 DAX-FUTURE FÄLLT AUF 1-1/2-JAHRES-TIEF

Der Ausverkauf an den internationalen Börsen setzt dem Dax-Future am Donnerstag zu. Der Terminkontrakt fällt um zwei Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 11.485 Punkten.