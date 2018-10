BÖRSEN-TICKER-Zusammenarbeit mit Walmart schiebt Paypal hoch

Frankfurt, 11. Okt (Reuters) - Paypal steigen um drei Prozent auf 77,85 Dollar. Der US-Bezahldienst will mit Walmart kooperieren. Zum ersten Mal sollen Nutzer der mobilen PayPal-App im stationären Handel von ihrem Konto Geld abheben können, für eine Gebühr von drei Dollar je Transaktion.

***********************************************************

15:06 MERCK RUTSCHEN ANS DAX-ENDE

Merck verlieren zeitweise 3,4 Prozent auf 86,66 Euro und übernehmen im Dax damit am Nachmittag die rote Laterne. Ein Händler für den Kursrutsch auf charttechnische Verkaufssignale zurück.

***********************************************************

14:36 EURO NACH US-PREISDATEN HÖHER - DAX GRENZT VERLUSTE EIN

Der Euro steigt nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten auf ein Tageshoch von 1,1593 Dollar nach 1,1575 kurz zuvor. Der Dax grenzt seine Verluste auf 0,4 von zuvor etwa 0,8 Prozent ein. Die US-Futures drehen teils leicht ins Plus.

***********************************************************

13:00 EURO TROTZT SCHWACHEM ITALIENISCHEN RENTENMARKT

Der Euro steigt um etwa einen halben US-Cent auf ein Tageshoch von 1,1576 Dollar und schüttelt damit die Sorgen um Italien ab. Die zehnjährigen italienischen Staatsanleihen fallen dagegen deutlich, so dass im Gegenzug die Renditen wieder auf 3,61 Prozent von 3,51 Prozent am Mittwochabend klettern. Die Regierung in Rom muss bei Neuemissionen tiefer in die Tasche greifen, um die Anleger zum Kauf zu bewegen.

***********************************************************

12:48 INFINEON UND SAP ERNEUT AUF TALFAHRT

Erneut fliegen im Dax Infineon und SAP aus den Depots: Die Aktien des Chipherstellers fallen um 4,6 Prozent auf 17,48 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit März 2017. SAP verlieren 4,6 Prozent auf 94,14 Euro. Am Mittwoch hatten beide Werte je fast fünf Prozent eingebüßt.

***********************************************************

09:18 HOFFNUNG AUF MILDERES GLYPHOSAT-URTEIL HILFT BAYER

In der Hoffnung auf reduzierte US-Strafzahlungen wegen des Unkrautvernichters Glyphosat steigen Anleger bei Bayer ein. Die Aktien steigen um 6,6 Prozent - so stark wie zuletzt vor sieben Jahren.

***********************************************************

09:12 DIALOG MIT GRÖSSTEM KURSSPRUNG SEIT 2002

Das 600 Millionen Dollar schwere Lizenzabkommen mit Apple beschert Dialog Semiconductor den größten Kurssprung seit 16 Jahren. Die Aktien steigen um mehr als 33 Prozent auf ein Sechseinhalb-Monats-Hoch von 22,20 Euro.

***********************************************************

08:28 DAX-FUTURE FÄLLT AUF 1-1/2-JAHRES-TIEF

Der Ausverkauf an den internationalen Börsen setzt dem Dax-Future am Donnerstag zu. Der Terminkontrakt fällt um zwei Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 11.485 Punkten. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)