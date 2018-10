BÖRSEN-TICKER-Aumann und Medigene auf Erholungskurs

Frankfurt, 12. Okt (Reuters) - Mit Kursgewinnen von jeweils rund sieben Prozent setzen sich Aumann und Medigene an die Spitze des SDax. Die Aktien des Maschinenbauers und der Biotech-Firma hatten in den vergangenen beiden Wochen bis zu 26 Prozent verloren, fast drei Mal so stark wie der Kleinwerte-Index.

***********************************************************

08:52 ANALYSTENKOMMENTAR SCHIEBT SILTRONIC AN

Eine Hochstufung ermuntert Anleger zum Einstieg bei Siltronic. Die Aktien des Halbleiter-Zulieferers steigen im Frankfurter Frühhandel um 5,7 Prozent auf 97,80 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank setzten ihre Einschätzung der Papiere auf “Hold” von “Sell”, kürzten allerdings das Kursziel auf 118 von 130 Euro.

***********************************************************

07:46 HOCHSTUFUNG GIBT ZALANDO AUFTRIEB

Ein positiver Analystenkommentar hievt Zalando am Freitag an die Spitze des MDax. Die Aktien steigen vorbörslich um 3,1 Prozent auf etwa 33 Euro. Die Experten der Credit Suisse hatten die Papiere auf "Outperform" von "Neutral" hochgestuft, das Kursziel allerdings auf 38 von 40 Euro gesenkt.