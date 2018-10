BÖRSEN-TICKER-Ölpreise leicht im Minus

Frankfurt, 15. Okt (Reuters) - Am Ölmarkt geben die Notierungen wieder nach: Brent kostet am Abend mit 80,31 Dollar etwas weniger als am Freitag. Die Unsicherheit über die künftigen Beziehungen der USA zu Saudi-Arabien hatten laut Händlern den Preis zeitweise um zwei Prozent in die Höhe geschoben.

16:28 NICHT EINGEREICHTE LINDE-AKTIEN LEGEN ZU

Der Kurs der nicht zum Tausch eingereichten Linde-Aktien steigt in der Spitze um 6,6 Prozent auf 185,50 Euro. Die Höhe der Bargeldabfinung beim Squeeze-out liegt voraussichtlich bei 188,24 Euro je Papier, teilte Linde mit. Die bereits eingereichten und im Dax gelisteten Aktien notieren bei 202 Euro 0,2 Prozent niedriger.

16:07 ANALYSTENKOMMENTAR BELASTET APPLE

Apple fallen um 1,1 Prozent auf 219,46 Dollar. Die Analysten von Goldman Sachs sehen einige Signale für eine geringere Nachfrage in China nach Apple-Produkten.

15:56 DRÄGERWERK NACH GEWINNWARNUNG AM SDAX-ENDE

Drägerwerk brechen um bis zu zwölf Prozent auf 43,66 Euro ein und notieren damit so niedrig wie zuletzt im Juni 2010. Im SDax übernehmen sie die rote Laterne. Die Medizintechnikfirma hatte zuvor mitgeteilt, ihre Jahresprognose nicht mehr halten zu können.

08:07 KAUFEMPFEHLUNG BEFLÜGELT SIEMENS HEALTHINEERS

Ein positiver Analystenkommentar gibt Siemens Healthineers Auftrieb. Die Aktien des Medizintechnik-Herstellers steigen im Frankfurter Frühhandel um 3,2 Prozent. Die Experten der HSBC hatten die Titel auf “Buy” von “Hold” hochgestuft.

07:55 STOCKENDE BREXIT-VERHANDLUNGEN DRÜCKEN DAS PFUND

Die erneuten Verzögerungen bei den Brexit-Gesprächen setzen dem Pfund Sterling zu. Es verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 1,3077 Dollar.

07:37 AAREAL ÜBERNEHMEN MDAX-SPITZE

Bekräftigte Gesamtjahresziele geben Aareal Bank am Montag Auftrieb. Die Aktien steigen vorbörslich um 1,1 Prozent.