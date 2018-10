Frankfurt, 17. Okt (Reuters) - Die Bekanntgabe einer Entwicklungspartnerschaft mit Ferring Pharmaceuticals hievt Evotec am Mittwoch an die MDax-Spitze. Die Aktien gewinnen vorbörslich 3,5 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

