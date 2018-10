BÖRSEN-TICKER-FMC droht größter Tagesverlust seit 2002

Frankfurt, 17. Okt (Reuters) - Eine Prognosesenkung brockt Fresenius Medical Care (FMC) im Frankfurter Frühhandel ein Kursminus von rund zehn Prozent ein. Damit droht den Aktien der größte Tagesverlust seit gut 16 Jahren.

07:51 UMSATZSPRUNG GIBT ZOOPLUS AUFTRIEB

Ein 19-prozentiger Anstieg des Quartalsumsatzes ermuntert Anleger zum Einstieg bei Zooplus. Die Titel legen vorbörslich 2,3 Prozent zu.

07:49 NEUE PARTNERSCHAFT BEFLÜGELT EVOTEC

Die Bekanntgabe einer Entwicklungspartnerschaft mit Ferring Pharmaceuticals hievt Evotec am Mittwoch an die MDax-Spitze. Die Aktien gewinnen vorbörslich 3,5 Prozent. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)